Odyssée sous les glaces : entre symphonie visuelle et sérieuse réflexion ★★★½

À l’heure des changements climatiques, le célèbre plongeur madelinot Mario Cyr fait équipe avec l’exploratrice et écrivaine canadienne Jill Heinerth pour nous faire découvrir les secrets de la banquise du détroit de Lancaster. Ils expliquent comment le rétrécissement de la glace dans l’Arctique aura un impact sur toute la vie de la planète.

André Duchesne

La Presse

Nos lecteurs auront peut-être une impression de déjà-vu avec ce film. Normal. La version courte a été présentée le mois dernier à l’émission Découverte sur les ondes d’ICI Radio-Canada. Mais on n’en tiendra pas rigueur car cette version de 77 minutes sera vue sur grand écran.

Or, comme on pouvait s’y attendre, ce documentaire n’est rien de moins que spectaculaire avec ses images du Grand Nord canadien, du Groenland, de la banquise et de toute la biodiversité, du plancton au narval, qui s’y condense.

Odyssée sous les glaces est le récit de deux explorateurs chevronnés et de leur équipe qui, avec des images percutantes et des propos bien vulgarisés, nous expliquent comment la banquise fond à vitesse grand V depuis les dernières décennies et les impacts que cela pourrait avoir tant sur la faune et la flore nordique que sur le climat de la planète.

IMAGE FOURNIE PAR GALAFILM Odyssée sous les glaces

Outre ses images belles à pleurer, la plus grande qualité du film est de ne pas chercher à culpabiliser les spectateurs. Tout en traitant la question des changements climatiques avec sérieux, on nous présente ce qui s’en vient avec un certain optimisme, pour autant que les humains s’y mettent pour changer les choses.

Les passages à caractère scientifique sont instructifs, comme celui sur les algues arctiques à la base de la chaîne alimentaire.

Par contre, de nombreuses phrases et expressions creuses (« Filmer la faune ici représente tout un défi », « moments magiques » et autres « expériences incroyables ») nous laissent… de glace. Tout comme la trame sonore larmoyante et appuyée.

Odyssée sous les glaces. Documentaire de Denis Blaquière Avec Mario Cyr et Jill Heinerth. 1 h 17.

