 The Kitchen: peu convaincant, mais divertissant quand même! ★★★ 

Synopsis: En 1978, dans le sulfureux quartier Hell's Kitchen, à New York, trois femmes de gangsters envoyés en prison par le FBI décident de prendre les choses en main et de mener elles-mêmes les affaires laissées en plan par leurs maris.

À l'actif de The Kitchen (Les reines de Hell's Kitchen en version française), il y a la reconstitution historique - l'histoire se déroule à la toute fin des années 70 - d'un quartier malfamé de New York, un humour noir de bon aloi ainsi qu'une trame sonore d'enfer. Le récit a toutefois du mal à tenir la route, dans la mesure où le parcours de ces femmes - qui passent d'épouses « soumises » à directrices implacables du milieu criminel - est trop fulgurant pour être crédible.

L'inévitable comparaison avec Widows, le drame de Steve McQueen sorti l'an dernier, n'est pas à l'avantage de The Kitchen non plus. Naviguant entre la comédie noire, le drame d'émancipation féministe et le film de gangsters, le récit ne trouve pas vraiment d'ancrage et manque de profondeur. Cela dit, ce long métrage met de l'avant un formidable trio d'actrices. Grâce à Melissa McCarthy, Tiffany Haddish et Elisabeth Moss, cette réalisation d'Andrea Berloff se révèle quand même divertissante, à défaut d'être convaincante.

DRAME

The Kitchen

(V. F. : Les reines de Hell's Kitchen)

Andrea Berloff

Avec Melissa McCarthy, Tiffany Haddish, Elisabeth Moss

1 h 42

