Nous finirons ensemble: nous ne finirons pas ensemble ★★

Après le succès du film Les petits mouchoirs (plus de 5,4 millions d'entrées dans l'Hexagone), le réalisateur Guillaume Canet aborde dans sa suite des thèmes qui lui sont chers : le sens de l'amitié, le couple, les priorités et la vie qui changent lorsqu'on a des enfants, les réussites et les échecs douloureux de chacun.

Le problème avec Nous finirons ensemble, c'est qu'on ne s'attache pas à ces personnages, qui ne sont pas très sympathiques, voire des caricatures en ce qui concerne le couple homosexuel joué par Benoît Magimel et Mikaël Wattincourt.

Le film manque de rythme, oscille entre le drame et la comédie, et on se demande pourquoi toute cette bande d'amis tient tant à passer ses vacances ensemble, tellement ils n'ont pas l'air de s'apprécier. Une chose est sûre, on ne finira pas avec eux.

★★

Nous finirons ensemble. Drame de Guillaume Canet. Avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche. 2 h 15.

