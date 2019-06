Toy Story 4: la magie opère toujours ★★★★

Le cowboy Woody, la figurine d'astronaute Buzz Lightyear et leurs amis avaient-ils accompli tout ce qu'ils pouvaient faire dans la trilogie Toy Story ? Réussiraient-ils encore à surprendre, à émouvoir et à faire vibrer le public dans une autre suite ? Eh bien, oui !

Les jouets qui ont gagné le coeur des petits et des grands dès leur première apparition, en novembre 1995, ont changé de chambre. Ils se plaisent dorénavant à rendre la petite Bonnie heureuse. Sauf que dans leur nouvel univers, la dynamique du groupe a changé. L'étoile du shérif Woody a pâli et le cowboy accepte mal d'être relégué dans la penderie, où il accumule de la poussière.

Dans ce quatrième opus, la peine d'avoir été remplacé et le profond désir d'être aimé par un enfant se trouvent encore une fois en toile de fond.

Woody, toujours aussi loyal et déchiré par des émotions contradictoires (merci, Tom Hanks !), doit trouver un nouveau sens à sa vie. Buzz Lightyear (Tim Allen) lui vient en aide, prouvant son amitié indéfectible. Mais cela ne sent nullement le réchauffé grâce à l'entrée en jeu de nouveaux personnages et au retour de la bergère en porcelaine Bo Peep (Annie Potts), qui a durement gagné son indépendance et veut découvrir le monde.