The Dead Don't Die: Jim et ses zombies ★★★

Des événements étranges, inexplicables, surviennent dans la petite municipalité de Centerville, au grand dam des policiers locaux, chargés de la sécurité des citoyens. Très vite, les morts sortent de leurs tombes et s'attaquent sauvagement aux vivants...

Les affamés, le formidable film « de zombies » que nous a offert Robin Aubert il y a deux ans, comportait sa bonne dose d'humour noir, mais distillait néanmoins, en sous-texte, un propos substantiel. On y évoquait notamment la peur de l'autre, la fracture entre les villes et les régions, thèmes qu'on trouvait aussi dans le récent film de Denis Côté, Répertoire des villes disparues.

Dans son plus récent long métrage, qui a ouvert le 72e Festival de Cannes le mois dernier, Jim Jarmusch n'a que faire de tant de considérations. Sa seule ambition est de s'amuser avec le genre, avec force clins d'oeil à ses prédécesseurs, parmi lesquels, bien sûr, George Romero. C'est à la fois la force et la faiblesse de The Dead Don't Die.

On sourira ainsi aux gags, nombreux, tout comme aux dialogues à l'humour décalé. On appréciera également la façon outrancière avec laquelle le réalisateur d'Only Lovers Left Alive orchestre son ballet sanglant.