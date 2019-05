The Invisibles: résilience et solidarité sous les nazis ★★★

À travers le témoignage de quatre survivants, Hanni Lévy, Eugen Friede, Ruth Gumpel et Cioma Schönhaus, le film raconte le pari fou et le quotidien insensé de ces personnes pourchassées sans relâche. Le film est construit autour du témoignage des quatre personnages (dont certains sont maintenant morts), des images d'archives et des scènes jouées.

Eh bien, non ! Quelques milliers de Juifs ont tenté, durant des années et la plupart du temps au prix de leur vie, de vivre en totale clandestinité à Berlin, comme le montre ce long métrage.

IMAGE FOURNIE PAR FILMS WE LIKE

Or, la docufiction est un pari risqué, car les scènes jouées sont parfois de qualité très moyenne. Ici, elles sont en général assez crédibles et convaincantes pour susciter l'émotion. Et ce, en dépit d'une trame sonore parfois appuyée et du fait que l'ambiance sonore dans les rues n'est pas reproduite adéquatement.

Le film rappelle enfin que plusieurs citoyens allemands étaient en désaccord total avec le régime hitlérien et ont pris des risques inouïs pour cacher des Juifs. Cet acte est reconnu ici à travers plusieurs personnages secondaires incarnant les familles venues en aide à Hanni, Eugen, Ruth et Cioma.

★★★

The Invisibles. Docu-fiction de Claus Räfle. Avec Max Mauff, Alice Dwyer, Ruby O. Fee. 1 h 51.

> Consultez l'horaire du film