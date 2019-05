Rocketman: le spectacle d'une vie ★★★½

Le récit n'évite pas les clichés liés aux biopics du genre, ni quelques flottements, mais il emprunte aussi des allures fantasmatiques rappelant parfois celles d'All That Jazz (Bob Fosse) ou d'Across the Universe (Julie Taymor).

Quelques-unes des plus célèbres chansons du répertoire d'Elton John ont ainsi une véritable utilité dramatique, alors que d'autres - souvent recréées en concert - mettent davantage en valeur le showman flamboyant.

Le plus joli moment, tout en simplicité et en émotion, reste pourtant celui où Bernie Taupin (Jamie Bell), parolier et complice, entend la mise en musique de Your Song pour la première fois.

Écrit par Lee Hall, à qui l'on doit notamment Billy Elliot, le scénario se limite aux jeunes années de la pop star, de son enfance jusqu'à la cure de désintoxication qu'elle a suivie il y a 28 ans. Il aborde aussi, plus frontalement que Bohemian Rhapsody ne l'a fait avec Mercury, son homosexualité.

Malgré l'excentricité du personnage et l'exubérance de la mise en scène, Taron Egerton, vraiment excellent, parvient à incarner Elton John avec finesse et vérité, au milieu du spectacle de sa vie.

★★★½

Rocketman. Drame biographique de Dexter Fletcher. Avec Taron Egerton, Jamie Bell, Bryce Dallas Howard. 2 h 01.

