Tout ce qu'il me reste de la révolution: charmant et intelligent ★★★½ 

Plus le visionnement du film Tout ce qu'il me reste de la révolution avançait et plus l'impression de n'avoir jamais rien vu de semblable dans le passé se précisait. Qu'on se rassure tout de suite, c'est très bon signe dans le cas présent.

Très assumé dans son propos comme dans la forme, singulière, qu'il adopte, le film oscille constamment entre larmes et rires, entre phrases assassines et gaffes hilarantes, entre engueulades cyclopéennes et retrouvailles douces-amères.

Là où certains pourraient y voir des ruptures de ton agaçantes, nous y trouvons plutôt un juste équilibre, un savant dosage, pour bien nous faire comprendre ce personnage complexe et multicouche qu'est cette sympathique Angèle.

C'est granuleux, c'est caustique, ça écorche. Ça fait réfléchir. C'est charmant et intelligent. Ce qui n'est pas le lot de toutes les comédies.