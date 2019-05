Aladdin: un ancien monde ★★★

Cela n'est pas le cas d'Aladdin, qui n'a même pas 30 ans. Le même cas de figure se posera d'ailleurs pour The Lion King, dont la nouvelle version sortira dans deux mois.

Qui plus est, le dessin animé de 1992, inspiré d'une histoire associée aux Contes des mille et une nuits, a été marquant, notamment grâce à la performance vocale - éblouissante - du regretté Robin Williams dans le rôle du Génie. L'acteur avait d'ailleurs improvisé en studio plusieurs de ses répliques, laissant libre cours à toute la folie de son Génie.

On salue le courage de Will Smith de reprendre le rôle « en vrai ». Mais le pari était pratiquement impossible à tenir, dans la mesure où l'inoubliable performance de Robin Williams reste encore trop fraîche à la mémoire.

L'ancien homme en noir, qui revêt le bleu cette fois-ci, ne s'en sort pas trop mal, remarquez, surtout dans les numéros musicaux, auxquels il parvient à donner un rythme plus contemporain. Mais la forme plus « réaliste » du film restreint le personnage dans ses envolées. Il convient ici de noter qu'Anthony Kavanagh double Will Smith dans la version française.

Des numéros ambitieux

Empruntant la forme d'une comédie musicale (les chansons phares du dessin animé - Friend Like Me, Prince Ali, A Whole New World - côtoient quelques nouvelles pièces), Aladdin se distingue principalement par ses numéros de production très ambitieux, dont l'esprit rappelle parfois le cinéma de Bollywood. Le studio Disney n'a pas non plus lésiné sur les moyens au chapitre des décors.