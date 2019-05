Jusqu'ici tout va bien: une comédie qui fait du bien ★★★

Après un contrôle fiscal qui tourne mal, l'agence de communications parisienne Happy Few doit déménager ses bureaux à La Courneuve, une banlieue « difficile ». Les bobos parisiens vont donc devoir composer avec leur nouvel environnement.

Dès le début du film, on est séduit par Fred Bartel, patron de l'agence Happy Few, au tempérament bouillant, stressé, drôle et très humain, incarné par Gilles Lellouche.

Ce petit malin a voulu avoir des exonérations d'impôt en faisant croire que son agence de communication avait ses bureaux dans une banlieue parisienne.

Résultat ? Il doit y déménager et embaucher des jeunes issus de cette même banlieue où l'on craint le pire.

Ce qui est incroyable dans ce film, c'est la solidarité qui s'en dégage. Les employés forment une dynamique équipe toujours prête à rivaliser d'imagination pour se sortir de situations catastrophiques !