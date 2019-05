Tolkien: une vie en réalité accentuée ★★★½

Impuissant, il voit les soldats britanniques décimés par les tirs allemands, mais les balles se transforment en une nuée sombre qui va bientôt s'élever en une immense figure cauchemardesque, celle du Seigneur des ténèbres, Sauron.

Voilà l'une des séquences de « réalité accentuée » du film Tolkien, qui permet de plonger au coeur de l'imaginaire bouillonnant du célèbre auteur, qui allait devenir le père de la littérature fantastique moderne.

Il ne faut pas s'y méprendre, le long métrage réalisé par le cinéaste finlandais Dome Karukoski a tout du drame biographique traditionnel et n'a absolument rien à voir avec The Lord of the Rings de Peter Jackson.

Justement, le réalisateur aurait sans doute pu laisser entrer un peu plus de fantaisie dans son film afin de dynamiser le rythme, un peu lent. Mais c'est le point de vue d'un amateur du genre qui est exposé ici.

Cela dit, l'essentiel du message passe bien, les émotions aussi : on est avec Tolkien alors qu'il sert à titre d'officier pour l'armée britannique dans les tranchées de la Somme ; on comprend d'où est venue l'inspiration qui l'a amené à créer la Terre du Milieu.

De facture plutôt classique, le film retrace le parcours du jeune homme, initié à la mythologie scandinave par sa mère Mabel, qui va mourir prématurément. C'est donc le père Francis Morgan qui verra à l'éducation du jeune Tolkien. Ce dernier va fréquenter les bonnes écoles de Birmingham avant d'aller étudier la philologie à la prestigieuse Université d'Oxford.

Au fil de ses années d'études, il se lie d'amitié avec des garçons de bonne famille aux aspirations artistiques - ils forment ensemble le Tea Club and Barrovian Society, une « communauté » d'amis qui sera détruite par les affres de la guerre. L'amitié est un thème que l'on retrouvera bien sûr dans l'oeuvre de Tolkien.