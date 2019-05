Mon bébé: jolie comédie ★★★

Héloïse, mère célibataire parisienne, apprend que sa petite dernière, son « bébé » de 18 ans, s'apprête à poursuivre ses études au Canada, bref à quitter le nid pour voler de ses propres ailes. Et laisser la maison vide derrière elle...

Bref, parions que plusieurs risquent de se reconnaître (certes en version caricaturale, française « balaise » !) dans cette comédie signée Lisa Azuelos, à la fois très juste, très drôle et très (trop ?) touchante.

Si vous avez des enfants et qu'ils grandissent trop vite à votre goût, que vous les appelez tantôt « mon bébé », tantôt « mon grand », voire les deux en même temps, sachez aussi que vous n'êtes pas seuls. Mais pas du tout.

Si vous êtes le genre de parent (de mère, plus précisément) à dire, dans la même phrase : « t'es irresponsable, je suis affolée, mais au fait, t'as des sous ? » à votre fille ou à votre fils qui s'apprête à sortir avec ses amis, tard dans la nuit, ce film est pour vous.

La réalisatrice, qui est tombée pile dans la comédie dite « générationnelle » avec LOL (Sophie Marceau) il y a 10 ans, revient ici en force avec Mon bébé (et la très attachante et hystérique Sandrine Kiberlain en mère célibataire), portrait autobiographique d'une mère à la fois moderne et fusionnelle, à la veille de se retrouver le nid vide.

Le scénario est rocambolesque à souhait, le ton est incisif et la répartie, toujours au rendez-vous. Les retours en arrière sur la petite enfance, d'abord touchants, auraient pu être joués moins gros.

Les moins mélancoliques finiront peut-être par être irrités par ces souvenirs soulignés à gros traits. N'empêche : le ton ne vire jamais au larmoyant. Au contraire. L'humour l'emporte toujours. L'amour aussi, d'ailleurs.

★★★

Mon bébé. Comédie de Lisa Azuelos. Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo. 1h27.

> Consultez l'horaire du film