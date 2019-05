UglyDolls: des poupées pas moches du tout ★★★ ½

Certaines scènes sont très drôles, particulièrement quand les UglyDolls échouent aux tests de propreté et se retrouvent encore et encore dans la laveuse.

L'ouverture d'esprit et la gentillesse de la créature rose édentée et de ses amis feront tomber des barrières. Mandy (que Ludivine Reding rend très sympathique) prendra confiance en elle et encouragera à son tour Moxy à prendre son courage à deux mains pour persévérer.

Le réalisateur américain Kelly Asbury (Shrek 2, Gnomeo & Juliet) garde le cap tout au long du film, communiquant un message simple mais efficace : il faut s'aimer, trouver sa voie et ne pas se laisser décourager. Son choix de proposer une comédie musicale, afin que les poupées expriment leurs émotions sans ralentir l'action, est le bon.

Dans la version québécoise, Marie-Mai et Koriass (Uglydog) interprètent évidemment les chansons de leur personnage. L'excellente Julie Dassylva prend le relais de Ludivine Reding, et Kevin Bazinet fait de même lorsque l'énigmatique Lou se met à chanter.

Moxy et ses amis toucheront le coeur des tout-petits et des plus grands. Loin d'être moches, ils finissent par assumer avec fierté leur différence, pour faire triompher l'amour et la compassion. Très inspirant.

★★★ ½

UglyDolls - le film. Film d'animation de Kelly Asbury. Avec les voix de Marie-Mai, Koriass, Ludivine Reding. 1h27.

> Consultez l'horaire du film