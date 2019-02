Astérix - Le secret de la potion magique: drôlement irrésistible ***1/2 

L'histoire: Panoramix, accompagné d'Astérix et d'Obélix, part à la recherche du druide le plus talentueux du monde gaulois afin de lui transmettre le secret de la potion magique et ainsi assurer sa succession.

Après le succès d'Astérix - Le domaine des dieux, le duo de choc à la réalisation est de retour. Louis Clichy, surnommé le surdoué de l'animation - il a travaillé chez Pixar - est à l'animation (très réussie) et Alexandre Astier, connu pour le succès de la série Kaamelott, signe le scénario et les dialogues.

Résultat: même si l'intrigue est un peu mince, le film est inventif, très rythmé - on ne s'ennuie pas une seconde - et les dialogues, savoureux.

Le druide Panoramix, blessé à une cheville, se rend compte pour la première fois qu'il vieillit et qu'il est temps de penser à sa succession, ne serait-ce que pour assurer la survie du village d'irréductibles Gaulois!

D'autant que le méchant et sombre Sulfurix rêve de s'emparer du secret de la potion magique et d'en finir avec «ce village de crétins moustachus».

Pour la première fois dans ce nouvel Astérix, le scénario est original et n'est pas adapté d'un album, ce qui apporte une certaine modernité.

Les aventures des Gaulois s'enchaînent à un rythme fou, les femmes s'émancipent et passent à l'action, et on se préoccupe d'héritage et de transmission. On passe un bon moment avec ce film d'animation sympathique et plein d'esprit qui fera rire les grands tout comme les petits.

* * * 1/2

Astérix - Le secret de la potion magique. Film d'animation d'Alexandre Astier et Louis Clichy. 1h25.

> Consultez l'horaire du film