Les routes en février: chercher son chemin ***1/2

L'histoire: Sarah, une jeune femme vivant de l'air du temps au Canada, va rendre visite à sa grand-mère Magda dans la campagne uruguayenne. Entre silence, chaleur écrasante et langueur du quotidien, petite-fille et grand-mère renouent leurs liens autour de la disparition de Claudio, père de Sarah et fils de Magda.

C'est un film sur le temps qui passe. Ou plutôt sur le temps qui ne passe pas.

C'est un film sur l'attente, le silence, la langueur du quotidien, l'errance. Sur les blessures qui font si mal qu'on peine à les nommer, à en trouver la source dans l'espoir de les guérir.

Construit comme une nouvelle, exempt d'effusion et même d'intrigue, Les routes en février est néanmoins un film magnifique par son dépouillement, sa lumière, ses décors, ses cadrages, ses plans de vêtements séchant sur la corde sous un soleil ardent, ses nuits chaudes, ses bruits de grillons sur les routes de terre désertes.

Il y a surtout le jeu inspiré et tout en retenue de ses deux principales interprètes, Arlen Aguayo-Stewart et Gloria Demassi, incarnant la petite-fille et la grand-mère que tout sépare et que tout rapproche.