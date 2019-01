La grande noirceur: à la fois beau et déstabilisant ***

D'entrée de jeu, il convient de dire que La grande noirceur ne pourrait être plus différent de Félix et Meira, le film précédent de Maxime Giroux.

Le réalisateur de Demain et de Jo pour Jonathan a en effet choisi d'entraîner le spectateur complètement ailleurs, dans des zones métaphoriques, voire métaphysiques.

Tournée de façon discrète en Californie, au Nevada et au Québec, cette allégorie met en son centre un personnage québécois, coincé dans un village fantôme du désert de l'Ouest américain alors que le monde, en guerre, sombre de plus en plus dans l'horreur.

Campé au siècle dernier, le récit évoque les dérapages du passé en les liant au temps présent. Une voix de dictateur entendue à la radio ressemble d'ailleurs à celle de Donald Trump.