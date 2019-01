Glass: miroirs déformants ***

Quiconque a visité l'ancien Palais des glaces de La Ronde ou qui s'est regardé dans des miroirs déformants de grandes foires à la Coney Island se souviendra que, sans être bien effrayants, ces divertissements peuvent être déroutants et, à la limite, nous renvoyer une image tordue de nous-mêmes.

Glass, le plus récent opus du réalisateur, scénariste et producteur M. Night Shyamalan, est construit sur ce principe. Glass est un film de détours, de fausses pistes, de jeu de chat et de souris, de manipulation. C'est l'antithèse du conte Hansel et Gretel.

Les cinéphiles connaissant l'univers très singulier des oeuvres de M. Night Shyamalan retrouveront ici trois personnages déjà croisés dans ses films précédents, Dunn (Bruce Willis) et Elijah Price (Samuel L. Jackson) dans Unbreakable et Crump (excellent James McAvoy) dans Split.

Et les nouveaux arrivants dans l'univers du réalisateur découvriront, sans doute avec joie, une autre vision des superhéros.

Cela dit, tout sépare et tout rapproche les trois principaux personnages. Car en marge des luttes, physiques et mentales, de pouvoir auxquelles ils se livrent dans le Philadelphie d'aujourd'hui, les trois hommes doivent composer avec la ténébreuse directrice et psychiatre, la Dre Ellie Staple (Sarah Paulson). Celle-ci a pour mission de les déconstruire et les convaincre qu'ils ne possèdent aucun pouvoir particulier.