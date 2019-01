Pachamama: Le trésor sacré: fable écologique ***

Pachamama - Terre-Mère, selon la mythologie inca - est un conte initiatique traditionnel qui raconte le passage à l'âge adulte d'un jeune garçon, Tepulpaï, qui ne prend pas beaucoup les choses au sérieux.

Sa quête pour récupérer Huaca et sauver son village le forcera à s'associer à son amie Naïra, plus sérieuse. Ensemble, ils feront la rencontre de toutes sortes de personnages, affronteront autant une «mer de nuages» que les conquistadors espagnols, et apprendront la débrouillardise, la confiance, le «réfléchissement» et l'entraide.

Porté par la flûte de Pan, des couleurs très tranchées - des roses, des verts, des bleus, des jaunes - et un dessin naïf, Pachamama est un joli film, pas particulièrement original, mais bien mené.