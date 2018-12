Welcome to Marwen: chercher son âme **

À l'image du personnage principal de Mark Hogancamp, le film Welcome to Marwen de Robert Zemeckis cherche son âme du début à la fin. Mais contrairement au héros qu'incarne Steve Carell, ce long métrage très attendu ne la trouve jamais.

D'ailleurs, l'« effet wow » créé par ce monde parallèle s'estompe très vite. Les scènes sont appuyées. Les personnages sont très colorés, mais demeurent froids dans leur interprétation. Et on devine facilement le déroulement de certaines scènes.

Zemeckis avait pourtant un sujet en or entre les mains, une histoire vraie qui avait déjà fait l'objet d'un documentaire. Avec ce monde imaginaire, le cinéaste pouvait proposer une mise en scène singulière. Elle l'est dans son alternance entre les personnages réels et leur représentation miniaturisée. Mais la multiplication des effets scéniques gomme la psychologie derrière chacun d'eux.

Welcome to Marwen

Le film est, heureusement, ponctué de répliques savoureuses qui vont droit au but. Les nombreux éclats de rire entendus chez les spectateurs dans la salle ne mentaient pas.

L'addition des couacs est d'autant plus dommage que le personnage central de Mark est composé de plusieurs couches. Cette collection de talons hauts qu'il possède, que signifie-t-elle ? Et le fait qu'il joue à la poupée ? Et que représentent ces femmes qui, dans son imaginaire, massacrent les hommes qui l'ont agressé avec une violence extrême ?

Ne sautons pas aux conclusions ! L'âme de Mark est plus difficile à décortiquer qu'on le croit. D'ailleurs, dans une scène extrêmement poignante (hélas, après 75 minutes d'ennui), il surprendra sa voisine d'en face Nicol (Leslie Mann), avec qui il s'est lié.

Cette scène renvoie à la véritable essence du film, soit l'extrême solitude, les démons intérieurs et l'appel à l'imaginaire pour combler les vides. Comme chacun de nous, Mark rêve de stabilité et d'avoir sa petite place dans le monde. Malheureusement, le réalisateur ne réussit pas à faire en sorte que le spectateur se reconnaisse dans ces désirs très humains et très simples.

**

Welcome to Marwen (V.F. : Bienvenue à Marwen). Comédie dramatique de Robert Zemeckis. Avec Steve Carell, Eiza González, Leslie Mann, Diane Kruger. 1 h 56

