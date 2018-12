Ben Is Back: quand une mère s'accroche ****

L'histoire: Ben débarque dans sa famille un peu avant Noël. Or, il devrait être en cure de désintoxication. Sa mère doit-elle l'accueillir et lui donner une autre chance?

Toxicomane, victime de multiples rechutes, ce dernier devrait être en cure de désintoxication. Combien de fois a-t-il déçu sa mère et son beau-père Neal (Courtney B. Vance)? Combien de soirées de Noël a-t-il gâchées? Chaque fois, sa mère croit en lui. Mais une fois de plus, Ben se retrouvera dans le pétrin en espérant faire le bien. Et c'est là que le drame familial qu'est Ben Is Back se transforme en film de suspense.

Révélé dans Manchester by the Sea, Lucas Hedges - le fils du réalisateur et du scénariste de Ben Is Back - incarne parfaitement les démons intérieurs qui habitent son personnage. Il a beau avoir toute la volonté du monde, son corps est dépendant des drogues. Quant à Julia Roberts, elle brille dans la peau d'une mère qui sait toute la bonté qui se cache dans son fils malade. Lors d'une nuit blanche, on la verra s'accrocher une fois de plus à l'espoir que son fils s'en sorte.

Vous aurez compris que Ben Is Back n'est pas un film des Fêtes léger à la Love Actually. Comme l'action se déroule en décembre dans une ville enneigée, nous quittons la salle de cinéma avec l'impression d'avoir été en plein coeur des tourments de Julia Roberts pendant plus de 100 minutes. Ben Is Back est un film dur, vrai et finement écrit. Un drame nécessaire qui relate ce que vivent beaucoup de parents.

* * * *

Ben Is Back. Drame de Peter Hedges. Avec Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance, Kathryn Newton. 1h43.

