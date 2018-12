Mary Poppins Returns: au mieux, dans les circonstances...***1/2

Était-il vraiment nécessaire et pertinent de produire la suite d'un film classique vieux de près de 55 ans? La réponse à cette question? Sincèrement, non. Mary Poppins, réalisé à l'époque par Robert Stevenson, a mis la barre tellement haut à l'échelle de nos souvenirs d'enfance qu'il devient bien difficile de proposer une suite aussi marquante.

Et puis, le rôle colle à la peau de Julie Andrews autant que celui de l'autre célèbre gouvernante qu'elle a incarnée, celle de la famille von Trapp. Imaginerait-on une suite à The Sound of Music au grand écran? Les bonzes de Hollywood y ont sans doute songé. Mais, euh, non.

Mais puisque Mary Poppins Returns existe, reconnaissons quand même aux artisans leur franche volonté de vénérer en tous points les traits distinctifs du film original. Dans ces circonstances, oui, le réalisateur Rob Marshall (Chicago, Into the Woods), maître contemporain des comédies musicales, était probablement le mieux placé - il le dit d'ailleurs lui-même! - pour s'acquitter de cette tâche. Il faudra d'abord être sensible au charme vieillot de cette forme de cinéma pour apprécier à sa juste valeur ce long métrage fabriqué à l'ancienne, même si la technologie actuelle a été utilisée, mais sans que celle-ci ne vienne gêner l'approche empruntée par le cinéaste.

L'intrigue, un peu poussive, est campée 25 ans plus tard, soit à l'époque de la crise économique des années 30. La petite Jane d'antan (Emily Mortimer) milite maintenant pour une meilleure justice sociale et, comme sa mère jadis, pour la cause des femmes. Elle débarque souvent chez son frère Michael (Ben Wishaw), père de trois jeunes enfants et veuf depuis peu. En plus du malheur intime qui a frappé le garçon devenu jeune homme, ce dernier est également aux prises avec de graves problèmes financiers, qui pourraient même l'évincer de la maison familiale, située sur Cherry Tree Lane. Un combat avec un vil banquier (Colin Firth) s'annonce. Bref, la situation s'annonce si grave que Mary Poppins décide de reprendre son parapluie et de retrouver la famille dont elle a été un jour la gouvernante.