Mortal Engines: villes louves **

Au commencement était le Verbe, ou plutôt une voix désincarnée qui nous explique rapidement comment un monde postapocalyptique s'est reconstruit autour de villes prédatrices. Parmi ces villes sur roues et à vapeur, Londres s'est imposée comme la plus redoutable, et on la voit dès la première scène avaler une plus petite ville.

L'argument de base de Mortal Engines n'est pas inintéressant, mais l'intrigue se développe de façon si confuse qu'il est souvent bien difficile d'en discerner les enjeux.

Thématiquement pauvre, Mortal Engines pointe vers de vagues idées politiques, mais ne semble pas avoir particulièrement envie de les approfondir. L'homme est un loup pour l'homme, genre. Jusqu'à ce que ça ne fasse plus l'affaire des scénaristes.