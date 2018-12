Under the Silver Lake: un objet unique ***1/2

Under the Silver Lake était un des films les plus attendus du Festival de Cannes. David Robert Mitchell avait marqué un grand coup avec It Follows (2014), variation brillante du suspense d'horreur. Les attentes étaient tellement grandes que, forcément, on a été un peu déçu par cette comédie satirique et un brin confuse. Mais cette quête surréaliste à Los Angeles demeure un objet unique en son genre dans le cinéma américain, notamment par son ambition. Le réalisateur a ponctué son film néo-noir de nombreux hommages et références au septième art (Chinatown, de Polanski, Hitchcock, Lynch et les frères Coen, entre autres). Les habitations autour du Silver Lake ont été construites à l'époque du cinéma muet. Mais Mitchell ne se limite pas au cinéma, il étend ses référents à la culture populaire. Dans la chambre de Sam, il y a une affiche de Kurt Cobain, le regretté chanteur de Nirvana, et un Playboy; dans son salon, des BD (dont Spider-Man, rôle que Garfield a endossé deux fois) et des affiches de classiques du cinéma. Il y a, sous la surface de cette culture pop dans laquelle nous baignons, des choses et des enjeux qui nous échappent. D'où le titre du film. Sam est d'ailleurs complètement largué.

* * * 1/2

Under the Silver Lake (V.F.: Sous le Silver Lake). Comédie satirique de David Robert Mitchell. Avec Andrew Garfield, Riley Keough, Callie Hernendez. 2 h 19.

