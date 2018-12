La course des tuques: une suite magnifiquement réussie ***1/2

Qu'une oeuvre nous fasse à la fois rire et pleurer, qu'elle nous séduise et nous fasse un peu réfléchir, c'est sans conteste bon signe. Et c'est le cas de La course des tuques, film d'animation à classer dans la frange des très bons films québécois du temps des Fêtes.

Suite assumée de La guerre des tuques 3D, ce nouvel opus utilise avec intelligence certains éléments du film précédent pour relancer cette histoire hivernale tout en donnant aux personnages que nous connaissons déjà des rôles différents.

Ici, le village et la grange restent tels quels. Par contre, le fort n'est plus. Luc n'est plus au coeur de l'histoire; c'est plutôt François les lunettes (Hélène Bourgeois Leclerc) le héros.

François, dont le génie inventif avait conçu toute une panoplie d'éléments de défense du fort, fabrique maintenant les luges les plus rapides, que conduit Sophie (Mariloup Wolfe). Or, l'arrivée au village du diabolique Zac (Mehdi Bousaidan) va tout bousculer.

Ce dernier construit des luges encore plus performantes, que pilote sa cousine, l'intrépide Charlie (Ludivine Reding). Entre François le «patenteux» et Zac l'ingénieux, entre François l'espion et Zac le tricheur, c'est la guerre, à savoir qui est le plus vite, le plus fort, le plus dominant.

Sans exceller en rien, le film est très bon dans tous les aspect. Le scénario est bien ficelé et facile à comprendre. Le travail d'animation est de très bonne qualité.