Heureux comme Lazzaro: une magnifique fable contemporaine ***1/2

Même s'il a récemment pris l'affiche sur grand écran dans de nombreux territoires européens, Lazzaro felice (Heureux comme Lazzaro) est diffusé exclusivement sur Netflix aux États-Unis et au Canada.

Quatre ans après avoir obtenu le Grand Prix du Festival de Cannes grâce à son film Les merveilles, Alice Rohrwacher propose un film encore plus engageant, plus maîtrisé. La réalisatrice italienne, qui signe ici un troisième long métrage, s'inscrit dans la plus grande tradition du cinéma de son pays en insérant dans son récit, campé dans un décor très réaliste, des touches de fantaisie poétique que ne renieraient certainement pas ses prédécesseurs, Fellini et Pasolini en tête.

Cette fois, elle nous entraîne dans une communauté rurale vivant hors du temps, dans une petite maison où habitent pas moins de 26 membres de la même famille, tous exploités par une marquise (Nicoletta Braschi) agissant en souveraine auprès d'eux.

Le récit est construit autour du personnage de Lazzaro (Adriano Tardiolo, irrésistible), un jeune homme angélique, un peu simple d'esprit, dont tout le monde exploite la bonté. À la faveur d'une nouvelle amitié, ce dernier trouvera cependant le moyen de faire le pont avec le monde moderne, d'une façon tout à fait surprenante. Le portrait est magnifique, les personnages sont plus vrais que nature, et le film, sans en avoir l'air, raconte aussi une chose ou deux de notre époque.

Rappelons qu'au Festival de Cannes, Lazzaro felice a obtenu le prix du meilleur scénario.

* * * 1/2

Heureux comme Lazzaro d'Alice Rohrwacher. Sur Netflix Avec Adriano Tardiolo, Agnese Graziani, Sergi Lopez. 2 h 05.