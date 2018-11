Joueurs: accros à l'intensité ***

Ce premier long métrage de Marie Monge, lancé à la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes, a beaucoup de style. C'est indéniable. La façon dont la cinéaste nous entraîne dans l'histoire qu'elle raconte est très prometteuse.

On y sent d'abord la fébrilité qui règne dans un restaurant très fréquenté, que gèrent un père et sa fille. C'est à la fin d'une soirée qu'Ella (Stacy Martin) voit débarquer dans son établissement Abel (Tahar Rahim), qui se présente pour postuler un emploi de serveur.

Il suffit de trois secondes pour comprendre que ce jeune homme au sourire enjôleur pratique la frime avec la maîtrise d'un grand professionnel. Et s'il s'acquitte avec grâce de sa tâche au cours de la première journée d'embauche, il aura tôt fait de repartir avec la caisse le soir même.