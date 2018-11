The Front Runner: évocation d'une époque lointaine ***

Rappelons que la carrière politique de ce favori du Parti démocrate a été détruite du jour au lendemain parce qu'il a refusé de répondre à un journaliste qui lui a demandé s'il avait déjà commis l'adultère.

En s'inspirant du livre de Matt Bai, All the Truth is Out, Jason Reitman, qui propose un deuxième long métrage cette année (l'autre étant Tully), nous entraîne ainsi dans les coulisses d'une affaire qui a fait beaucoup de bruit en son temps, mais qui a été remplacée depuis par de nombreux autres épisodes de même nature dans l'imaginaire collectif. Cela dit, Hugh Jackman offre une formidable composition.

Notez que The Front Runner prend l'affiche en version originale anglaise seulement.

* * *

The Front Runner. Chronique politique de Jason Reitman. Avec Hugh Jackman, Vera Farmiga, J.K. Simmons. 1 h 53.

> Consultez l'horaire du film