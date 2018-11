Border: une percutante histoire d'amour ****

S'il y a un thème central à retenir pour résumer ce film, c'est la différence. Et l'acceptation de celle-ci. Lorsque Tina se rend compte de sa réelle sexualité et lorsqu'elle s'accouple avec Vore, elle est possédée d'une joie immense qui se transmet au spectateur. La scène où le couple se baigne dans un lac sous la pluie est d'une beauté sans nom.

D'ailleurs, la nature sauvage, presque vierge, dans laquelle les deux protagonistes évoluent se fait ici personnage. Tantôt, elle contraste avec la vie merdique, surtout en première moitié du film, de Tina.

Plus loin, elle se fait témoin et même complice de l'histoire intime qui se développe entre Tina et Vore. Dans cette conjoncture, les dialogues sont réduits au minimum. C'est bien ainsi. On comprend tout, on ressent tout. C'est la magie du cinéma.

* * * *

Border (V.O.: Gräns). Drame d'Ali Abbasi. Avec Eva Melander, Eero Milonoff, Vikto Akerblom. 1 h 41.

