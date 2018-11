Robin Hood: luttes de pouvoir ***

L'histoire: Revenu de croisade, Robin de Loxley retrouve un Nottingham sens dessus dessous. Dirigée sans partage par un shérif manipulateur, la ville est peuplée d'indigents. Avec l'aide de son ami Petit Jean et de son amour Marian, Robin s'emploie à redresser les torts.

Il faut, ironiquement, baisser la garde pour aimer ce film où l'on tire de partout. Baisser sa garde parce que ce Robin Hood prend mille et une libertés sur l'histoire originale, tant dans le sujet que dans le traitement.

Exit, par exemple, la forêt de Sherwood, où Robin se cachait avec sa bande. Minimalistes, les scènes où Robin vole aux riches pour donner aux pauvres. Oubliés, les costumes d'époque, pour faire place à des accoutrements indescriptibles.

Sublimés, les échanges avec arcs et flèches qui ont l'air de combats à l'arme automatique et au mortier. Quant à l'histoire, elle est davantage centrée sur différentes luttes de pouvoir: Robin contre le shérif, le shérif contre le cardinal, Robin contre Will pour le coeur de Marian. C'est le reflet, affirment les auteurs, d'une période miroir à la nôtre.

Si cette seule description vous hérisse, peut-être vaut-il mieux passer votre tour. Sinon, on acceptera ce récit d'aventures pour ce qu'il est, un divertissement honorable, farci d'effets spéciaux et mené à bon rythme. On n'a jamais le temps de s'ennuyer.