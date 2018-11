Green Book: monsieur Shirley et son chauffeur ***1/2

Au festival de Toronto, Green Book a créé la surprise en décrochant le prix du film favori du public, surclassant même des pointures comme A Star is Born, First Man ou If Beale Street Could Talk. Il appert pourtant que ce long métrage, le premier que signe Peter Farrelly sans son frère Bobby (Dumb and Dumber, There's Something About Mary), a tout de ce que nos amis anglos appellent un crowd pleaser. Green Book (Le livre de Green en version française) fait en effet partie de ces films qui font du bien, tout simplement. Et qui nous réconcilient avec notre humanité, souvent mise à mal par les temps qui courent.