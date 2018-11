Transit: troublante fantasmagorie ***

Le nouveau film du réalisateur de Barbara et Phoenix, lancé plus tôt cette année au festival de Berlin, fascine et déstabilise à la fois.

Christian Petzold a en effet choisi de transposer un roman d'Anna Seghers, publié en 1944, à notre époque, quoique dépouillée des outils technologiques aujourd'hui largement répandus.

En fait, Transit emprunte plutôt les allures d'une fantasmagorie qui, s'inspirant clairement d'une autre époque (l'occupation allemande en France), évoque les nouveaux déplacements des populations et la situation des réfugiés.

Ainsi, Petzold plonge dès le départ le spectateur dans une ambiance troublante, alors que Paris semble être occupé par des forces fascistes, desquelles plusieurs individus sont victimes.