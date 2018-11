A Private War: une guerre intérieure ***1/2

Elle nous prend avec elle, dans ses bras, sur son dos, dans son coeur, et nous fait vivre ses émotions. On rit, on pleure, on souffre avec elle.

Après avoir perdu son oeil gauche en 2001 au Sri Lanka, Marie Colvin s'est lancée avec la rage de vivre et de communiquer dans une série de reportages partout au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie centrale.

Or, dans le film, plus le temps avance, plus le corps et l'esprit de Marie se dégradent, à l'image des villes en ruine qu'elle visite.

Entre deux assignations sous le feu des balles et des bombes, ses échanges avec ses proches lèvent le voile sur ses interrogations, ses doutes, ses angoisses, ses cauchemars, sa colère.

* * * 1/2

A Private War. Drame biographique de Matthew Heineman. Avec Rosamund Pike, Tom Hollander, Jamie Dornan. 1 h 50.

