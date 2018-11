Widows: plus qu'un simple thriller ***1/2

Après des films remarquables comme Hunger, Shame et 12 Years a Slave, le cinéaste britannique Steve McQueen change de registre.

Il propose cette fois un thriller urbain, inspiré d'une vieille série anglaise écrite par Lynda La Plante (Prime Suspect), actualisée et adaptée par Gillian Flynn, scénariste reconnue grâce à Gone Girl et, plus récemment, la série Sharp Objects, réalisée par Jean-Marc Vallée.

Widows (Veuves en version française) n'est évidemment pas qu'un simple thriller, même si, malgré quelques moments plus confus, le film fonctionne pleinement sur ce seul aspect.