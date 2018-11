The Grinch: le Grincheux sympathique ***1/2

À la veille de Noël, quand tous les rêves sont possibles, Cindy Lou Chou (Cameron Seely) souhaite de tout coeur que le père Noël puisse aider sa mère, une femme qui travaille la nuit et s'occupe seule de ses trois enfants le jour.

Cette petite fille vaut à elle seule le visionnement de ce long métrage d'animation d'Illumination Entertainment (Minions, Despicable Me); elle est très drôle, débrouillarde, ingénieuse, aimante, fonceuse, et on en passe. Un beau personnage féminin.

Ce film n'apporte rien de bien nouveau à l'univers de Dr. Seuss, mais comme un buffet de Noël, il est réconfortant. Pharrell Williams est particulièrement bon comme narrateur de ce joli conte, qui fait du bien au coeur. Et surtout, qui est très drôle.

Sauf que les bonnes valeurs sont parfois un peu trop surlignées: Noël, ce n'est pas la fête des cadeaux, mais bien la célébration de la famille, de l'amour, de l'amitié... alouette!