Can You Ever Forgive Me?: un portrait décalé et surprenant ***1/2

L'histoire: Ne pouvant plus trouver d'emploi, une biographe vieillissante et asociale commence à inventer des lettres inédites de grands écrivains disparus pour les vendre à des collectionneurs. Jusqu'à ce que la justice la rattrape...

Ce film de Marielle Heller, inspiré de la vie de la journaliste et biographe Lee Israel, n'est pas une comédie, mais on sourit souvent. Il est campé au début des années 90 à New York, mais on y entend de belles chansons anciennes (Jeri Southern, Dinah Washington, Peggy Lee), histoire d'installer d'emblée une ambiance particulière, fort charmante.

Il met de l'avant une histoire de mensonge devant laquelle le spectateur fera pourtant preuve d'empathie. Autrement dit, tous les éléments se trouvent ici un peu décalés, mais ils assurent la réussite du film.

Car au-delà de l'histoire de contrefaçon, quand même surprenante, Can You Ever Forgive Me? relate l'histoire d'une femme qui ne trouve plus sa place dans un monde qui change. Et qui se lie - elle n'aime pourtant jamais personne - avec un ami haut en couleur (Richard E. Grant, formidable), qui deviendra son complice.