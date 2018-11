Les salopes ou le sucre naturel de la peau: un questionnement direct et frontal **** 

La réalisatrice, qui signe un deuxième long métrage après Le garagiste, exprime ainsi sa volonté d'aborder la sexualité de façon directe et frontale sans aucune équivoque. Après la séance, alors que les deux partenaires, qui n'ont visiblement rien d'autre en commun qu'une complicité sexuelle, se rhabillent et échangent les banalités d'usage, Marie-Claire (Brigitte Poupart) retrouve sa vie quotidienne. L'entente de couple «ouvert» qu'ont conclue son mari Adam (Vincent Leclerc) et elle stipule aussi que les deux conjoints ne se parlent jamais de leurs aventures extraconjugales.

En faisant de son personnage principal une chercheuse universitaire, mère de deux adolescents, heureuse en couple et menant une vie bien organisée, Renée Beaulieu prépare le terrain pour mieux dynamiter cette vision de l'intérieur. Les normes sociales en matière de sexualité sont remises en question à travers une recherche scientifique à laquelle cette femme de 45 ans décide finalement de participer elle-même. Ainsi, Marie-Claire cherche à savoir si on peut détecter physiquement la différence entre le désir et l'amour en étudiant des cellules prélevées sur la peau.

Sans racolage

Assumant pleinement son appétit, Marie-Claire, toujours active sexuellement avec son mari, multipliera les aventures. La caméra est fébrile, reste très près du personnage, et les ébats sont filmés de façon franche, sans exploitation ni racolage. «Socialement, nous en sommes à vouloir susciter le désir au plus grand nombre, le plus longtemps possible, mais, paradoxalement, le sexe lié à l'amour est fondamentalement le seul qui soit réellement légitime, surtout pour les femmes», dira-t-elle.