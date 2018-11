Bohemian Rhapsody: pas aussi mauvais qu'on le dit! ***

Pour le reste, on s'amusera aussi des clins d'oeil et des touches d'humour qui parsèment un film qui commence et se termine avec la spectaculaire performance du groupe au concert Live Aid de 1985.

Et puis, Rami Malek incarne Freddie Mercury avec panache, malgré une prothèse dentaire, disons, un peu exagérée.

Assurément, ce film pleinement «autorisé» par les survivants du groupe, pour lequel Bryan Singer a été congédié et remplacé par Dexter Fletcher à la dernière minute, ne passera pas à l'histoire. Mais il reste néanmoins divertissant.

* * *

Bohemian Rhapsody. Drame biographique de Bryan Singer. Avec Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee. 2 h 14.

