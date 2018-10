Maria by Callas: une voix, un destin ***1/2

Luc Boulanger

La Presse

L'histoire: Quarante ans après sa mort, ce documentaire raconte la vie et la carrière de la Callas, l'une des plus grandes cantatrices de l'histoire de la musique. Maria by Callas est le récit d'une vie exceptionnelle à la première personne, une artiste à la personnalité aussi enflammée et une femme vulnérable. Sans oublier cette voix unique au monde.