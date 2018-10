The New Romantic: qu'en retenir? **1/2

Un an après le mouvement #metoo, le film pose une question très pertinente: à quel point une femme doit-elle se vendre ou se compromettre pour arriver à ses fins?

Or, The New Romantic rate sa cible. Même si on pardonne sa façon «journal intime» de dépeindre le journalisme, la comédie dramatique présente un personnage féminin qui aurait pu être cent fois plus complexe, moderne et lucide. On a néanmoins apprécié l'univers «jeune adulte» réaliste du film, notamment les soirées de bières et d'égoportraits au son de tubes de Petit Biscuit, Operators et Lowell.

Quant à la fin, elle n'incarne en rien le renouveau féministe de 2018. Comme on peut le reprocher à la série québécoise Les Simone, pourquoi les femmes doivent-elles trouver l'amour pour trouver leur salut et s'épanouir? Surtout à l'âge de 20 ans.

* * 1/2

The New Romantic (V.F.: La romantique désespérée). Comédie dramatique de Carly Stone. Avec Jessica Barden, Hayley Law, Brett Dier, Timm Sharp. 1 h 22.

