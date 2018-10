Guy: bien meilleur qu'un «ver d'oreille» ***1/2

Si le long métrage Guy d'Alex Lutz était une chanson, ce serait une belle mélodie, douce, un brin mélancolique, intelligente, qui marque nos souvenirs et berce toujours notre coeur lorsqu'on la fredonne.

À chacun son exemple. Dans notre cas, ce sera L'amitié de Françoise Hardy. Pourquoi celle-là? Parce que si Guy Jamet, le personnage totalement fictif du film - on insiste -, existait réellement, il serait un contemporain de la célèbre chanteuse française. Tout comme il le serait de Cloclo, Johnny, France Gall et des autres stars françaises qui ont fait la pluie et le beau temps dans la Francophonie il y a quelques décennies.

L'histoire du film est celle de Guy Jamet (Alex Lutz), un chanteur très connu des années 60 à 90. Maintenant septuagénaire, il fait un retour sur disque et sur scène avec ses tubes et une compilation de reprises. Mais avant de partir en tournée, il rencontre un jeune journaliste, Gauthier (Tom Dingler), qui veut faire un documentaire sur lui. Or, le but secret de Gauthier est de se rapprocher de ce chanteur populaire qui, vient-il de découvrir, serait son père biologique.

L'intelligence de ce film réside dans le fait qu'au lieu de bâtir l'histoire sur une découverte mutuelle entre le père et le fils, le réalisateur (et acteur) laisse aller les choses. Gauthier ne révèle pas à Guy qu'il est son père. Il laisse tourner librement sa caméra et le découvre au même rythme que le spectateur dans la salle. Il pose quelques questions de temps à autre, ce qui fait émerger la vraie nature de son sujet.

Ce faisant, Alex Lutz évite de tomber dans le piège du lyrisme, de la guimauve, des sentiments exacerbés, de la connexion filiale à tout prix. Et ce faisant, le personnage de Guy est bien plus authentique que s'il avait été placé devant le fait accompli et obligé de prendre position face à ce rôle de père qui lui tombe dessus.

Avec pour résultat que le personnage de Guy est un être macho, aux répliques parfois mordantes, capable d'exécuter verbalement les autres (vrais) chanteurs - Claude François en prend pour son rhume! Pourtant, il est un très mauvais compositeur. Les paroles de ses chansons sont d'une insignifiance consommée!