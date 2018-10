Volontaire: belle occasion manquée ***

L'histoire: Diplômée de la Sorbonne, Laure, qui étouffe sous la chape de sa célèbre mère actrice, s'enrôle soudainement dans la marine. Sur place, elle se retrouve sous les ordres du commandant Rivière, un quinquagénaire distant et austère. Les deux vont se dévisager, presque en chiens de faïence, dans leurs bureaux séparés par un mur avec une fenêtre. Laure est à la fois fascinée et séduite par ce mentor taiseux, une figure paternelle forte.

Hélène Fillières propose de suivre le parcours d'une jeune bourgeoise brillante qui s'enrôle dans la marine, où elle s'engage dans une relation ambiguë avec son supérieur. On voit ici la richesse thématique possible, mais, malheureusement, la réalisatrice française a ménagé la chèvre et le chou. Une chance qu'il y a Diane Rouxel et Lambert Wilson, rayonnants dans les rôles principaux.

Volontaire. Drame d'Hélène Fillières. Avec Diane Rouxel et Lambert Wilson. 1 h 51.

