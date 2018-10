The Sisters Brothers: pour amateurs seulement ***1/2

L'histoire: En 1851 dans le Far West, Charlie et Elie Sisters, deux frères tueurs à gages de nature très différente, ont du sang sur les mains: celui de criminels, celui d'innocents. Engagés par le Commodore pour retrouver un chimiste détenteur d'une formule permettant de trouver l'or plus facilement, ils s'engagent dans un parcours initiatique qui mettra à l'épreuve le lien fou qui les unit.