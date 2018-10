A Star Is Born: une étonnante étoile est née ***1/2

Une faille

La seule vraie faille du film arrive à mi-parcours lorsque la carrière d'Ally, encouragée par Jackson Maine, commence à démarrer. Subitement, la jolie brune qui chantait seule au piano des ballades inspirées et livrées en direct par la chanteuse se transforme en vedette pop artificielle au look criard. La transformation est trop rapide et, surtout, elle ne cadre pas avec la chanteuse à voix et à textes qu'Ally semblait être. Certains plaident que dans le fond, Ally se transforme en Lady Gaga, mais Gaga était à ses débuts beaucoup plus créative et audacieuse que la version pop d'Ally.

À mesure que la carrière d'Ally monte, celle de Jackson Maine périclite et plonge dans les abîmes de l'alcool et de la drogue, selon le cliché bien connu. Sauf que Bradley Cooper réussit par un jeu sobre à éviter le cliché et à nous convaincre de sa détresse et des démons qui le rongent.

On ne saura jamais à quoi aurait ressemblé le même film réalisé par Clint Eastwood, avec Beyoncé dans le rôle-titre. On sait seulement que Cooper et Gaga ont réussi à nous confondre en accouchant d'un film étonnamment prenant et authentique.

* * * 1/2

A Star Is Born (V.F.: Une étoile est née). Drame musical de Bradley Cooper. Avec Bradley Cooper, Lady Gaga, Dave Chappelle, Sam Elliott. 2h16.

> Consultez l'horaire du film