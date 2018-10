Brigitte Poupart: faire sa place, encore et encore

«Nous étions alors en plein marasme économique et toujours dans la grisaille postréférendaire, explique-t-elle. Il était très difficile d'exercer son métier. J'ai toujours été féministe et je conçois que le féminisme peut aussi s'exprimer d'une façon différente de la mienne. L'important est de faire avancer la cause des femmes. Cela dit, j'avoue qu'une position comme celle qu'a prise Sophie Lorain à Tout le monde en parle [la comédienne et réalisatrice a déclaré n'avoir "rien à cirer" de la parité], c'est comme dynamiter un pont derrière, une fois qu'on a soi-même réussi à le franchir, et retirer sa solidarité envers les autres qui suivent», estime-t-elle.

«À mes yeux, les quotas constituent un passage obligé. Le jour où on le comprendra, nous n'en aurons plus besoin. Mais si on n'en impose pas, la parité n'arrivera jamais d'elle-même. On n'a pas le choix. Il faut que les réseaux s'ouvrent aux femmes, car si tu n'as pas accès à ces réseaux, on ne t'appellera jamais.»

L'écoute de l'autre

Récemment, elle a participé au tournage de Kuessipan, un film que Myriam Verreault a tourné sur la Côte-Nord avec des Innus. Brigitte Poupart, qui a notamment enseigné à l'École nationale de théâtre dans le cadre d'un programme d'enseignement en interprétation pour les autochtones en 2005, y joue un petit rôle, mais elle a surtout été amenée à coacher les acteurs non professionnels du film. Ne faisant jamais rien à moitié, l'actrice est carrément allée s'installer dans une maison de la réserve Uashat Mak Mani-Utenam, où elle a cohabité avec les trois jeunes protagonistes du film, histoire d'être disponible pour eux à plein temps. Les récentes controverses à propos des spectacles SLĀV et Kanata ne l'ont évidemment pas laissée indifférente.

«Je ne me suis pas affichée parce que je trouvais que le débat s'en allait dans toutes sortes de directions, avec beaucoup trop d'opinions. Le sujet est très délicat et on a fait beaucoup d'amalgames. On ne peut ignorer la parole des gens issus de communautés qui ont été muselées pendant tant d'années. Ces histoires-là, autant quand on parle d'esclavage que de la condition des autochtones, sont encore très près de nous. Surtout, on ne se rend pas compte des privilèges dont on dispose et c'est probablement ça qui me fait le plus mal.

«On a très mal parlé de la question, parce que nous n'avons jamais mis leur histoire en lumière. On les cite, mais on leur donne rarement la parole. Et on s'étonne ensuite que le presto saute et que ça fasse des dégâts!»

«Dans les années 60 et 70, le peuple québécois a pourtant vécu exactement la même chose. J'espère que le dialogue va pouvoir se faire. Il faut aussi donner aux artistes autochtones - c'est aussi vrai quand on parle de parité pour les femmes - les opportunités nécessaires afin qu'ils aient l'occasion d'apprendre leur métier.»

Une artiste engagée

Revendiquant un statut multidisciplinaire, Brigitte Poupart estime que son défi est de raconter des histoires de la façon la plus authentique possible, peu importe le moyen d'expression. Selon elle, l'engagement peut emprunter plusieurs formes, notamment celle de s'investir totalement dans un projet. Mais il y a aussi, bien sûr, l'engagement social et politique.

«Mes allégeances sont claires et elles se situent à gauche. Elles se traduisent dans mes choix artistiques, dans ma démarche, mais aussi dans mes refus. J'ai écarté beaucoup d'offres, surtout à cause des propos que ces oeuvres mettaient de l'avant, auxquels je ne pouvais souscrire. J'ai souvent eu la curiosité d'aller voir ce que ces projets sont devenus ensuite et, parfois, j'ai été agréablement surprise. Mais je ne regrette rien!»

Elle rêve de tourner un jour avec Xavier Dolan, voue aussi une grande admiration au cinéma d'Alfonso Cuarón et de Nikita Mikhalkov. Les affamés ayant été diffusé un peu partout dans le monde sur la plateforme Netflix, des propositions de l'étranger commencent à se faire entendre. Ce qui n'est certainement pas pour lui déplaire.

Les salopes ou le sucre naturel de la peau prendra l'affiche le 2 novembre.