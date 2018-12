La course des tuques millionnaire

Lendemain de Noël canon pour Les Films Séville. Le distributeur a annoncé hier que La course des tuques dépasse le million de dollars au box-office au Québec.

Le film d'animation est présentement à l'affiche aux quatre coins de la province, en versions française et anglaise, en 2D et en 3D.

« Suite assumée de La guerre des tuques 3D, ce nouvel opus utilise avec intelligence certains éléments du film précédent pour relancer cette histoire hivernale tout en donnant aux personnages que nous connaissons déjà des rôles différents », a écrit le critique de La Presse+ à sa sortie, le 7 décembre.

Ce film familial met en vedettes, entre autres, Hélène Bourgeois Leclerc, Gildor Roy, Sophie Cadieux, Mariloup Wolfe et Catherine Trudeau qui reprennent les voix des personnages de La guerre des tuques 3D en 2015. Ludivine Reding et Mehdi Bousaidan s'ajoutent à la distribution avec les nouveaux personnages de Charlie et de Zac. (Source : Les Films Séville)