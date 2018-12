La course des tuques: six scènes commentées

Avec La course des tuques, le réalisateur Benoit Godbout signe son premier long métrage. Nous lui avons demandé de commenter six scènes du film.

Le duel

«Charlie et Sophie sont les pilotes des luges construites par Zac et François. C'est par cette scène qu'on introduit d'ailleurs ces deux nouveaux personnages que sont Zac et Charlie. Pour François les lunettes, Zac devient la personne à battre. Charlie est sa cousine qui affrontera Sophie. Cette scène met aussi en valeur la chanson très girl power de Lulu Hughes et Kim Richardson.»

Le nouveau chien

«Pierre [Sébastien Reding] trouve dans la grange ce petit chien abandonné ou perdu dont on ne connaîtra le nom qu'à la fin de l'histoire. Pierre passe une partie du film à chercher son propriétaire, mais il s'attache au chien et espère ne pas avoir à le redonner. Ça devient un enjeu très émotif pour lui. Ce petit chiot inspiré d'un bouledogue français et très énervé a la fâcheuse habitude d'éternuer sans arrêt.»

Une des courses

«Il y a beaucoup d'action dans cette scène où l'on aperçoit Lucie au premier plan. Elle se démarque avec son style casse-cou. C'est une des grosses scènes d'action du film. Le but est de parler de la joie, du fun, du plaisir de glisser. Et aussi de dire qu'il n'est pas nécessaire d'acheter la plus grosse luge pour avoir du plaisir.»