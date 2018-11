Compressions dans les services aux Franco-Ontariens: effets chez Québec Cinéma

Depuis plus de 10 ans, l'organisme montréalais, entre autres responsable du festival Québec Cinéma et du gala du cinéma québécois, organise une tournée dans plusieurs régions du Canada à l'intention des différentes communautés francophones du pays.

Or, la décision du gouvernement Ford se traduit par une perte de financement de 30 000 $ servant à présenter du cinéma québécois à Toronto et dans la communauté d'Orléans, ville située près d'Ottawa.

«C'est incroyable qu'en 2018, on en arrive à des situations comme celle-ci, s'inquiète Ségolène Roederer, directrice générale de Québec Cinéma. Nous sommes très dynamiques en Ontario et recevons beaucoup de demandes, notamment par des écoles d'immersion au français. À travers le pays, nous avons de plus en plus de demandes de visites.»

En Ontario, la tournée de Québec Cinéma est financée en parts égales par l'Office des affaires francophones de l'Ontario et par le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes (SQRC), organisme rattaché au ministère de la Justice. Le financement de l'un dépend de la présence de l'autre, indique Mme Roederer.

«Nous restons en contact avec les représentants du SQRC dans l'espoir qu'ils financent la totalité de la tournée ontarienne. Nos discussions se poursuivent», dit Mme Roederer.

L'annonce a pris de court Québec Cinéma dont la tournée s'est arrêtée du 8 au 11 novembre à Orléans. «Même sans les fonds, nous n'avons pas voulu annuler l'événement à la dernière minute, dit la directrice générale. Nous nous y sommes rendus avec Ricardo Trogi qui a présenté son film 1991. Par contre, notre présence le printemps prochain à Toronto est remise en question.»

Au bureau de la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Sonia LeBel, on nous a fait parvenir la réponse suivante: «Nous sommes conscients que les compressions budgétaires en Ontario risquent d'affecter la Tournée Québec Cinéma. Le Secrétariat est présentement dans la période d'appel de projets pour 2019 et Québec Cinéma a été invité à soumettre ses propositions qui seront analysées dans le contexte, car nous souhaitons ne pas mettre en péril la tournée.»

Au cours de l'année 2017-2018, Québec Cinéma a organisé 85 projections de films dans 22 communautés francophones de tout le Canada, ce qui a permis de rejoindre 8380 personnes. Québec Cinéma insiste pour dire que les sommes allouées aux tournées se traduisent par des retombées locales dans les communautés visitées avec l'embauche de personnel, la réservation de salles et l'achat de biens et services.