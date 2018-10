Brigitte Poupart vue par...

Yann Perreau

Tournée Un serpent sous les fleurs

«Nous, on amène nos grains de maïs et Brigitte en fait du popcorn! Brigitte est devenue plus qu'une metteure en scène pour moi: c'est une amie et une grande soeur. Elle est aussi un mentor parce que je fais de plus en plus de mise en scène pour d'autres artistes. Elle m'a d'ailleurs déjà refilé des contrats! Brigitte sait s'adapter à l'imaginaire et à la personnalité de la personne avec qui elle travaille. Elle est elle-même une grande artiste, une créatrice, une poétesse de la danse et du théâtre, une bonne vivante, bref, Brigitte est une belle folle!»

Robin Aubert

Réalisateur, Les affamés

«J'étais encore étudiant quand j'ai vu Brigitte une première fois, sur la scène du Théâtre Fred-Barry. C'était l'époque des Cabaret neiges noires, Helter Skelter, Savage/Love. Je n'en suis pas sorti indemne, surtout grâce à elle. Elle volait le show tellement elle proposait quelque chose de fort, d'incarné. Je me souviens de m'être dit qu'il me faudrait absolument travailler un jour avec elle. Brigitte est une artiste qui s'investit corps et âme dans un projet. Et quand elle le fait, elle ne le fait pas comme les autres.»

Ariane Moffatt

Spectacle La démesure d'une 32A

«J'ai d'abord connu Brigitte en tant que spectatrice au théâtre. Je l'ai vue dans tout son physique d'athlète, dans son jeu, complètement investie dans une démarche expérimentale. Elle m'a tout de suite happée par ce côté tellement entier. Et tellement puissante dans cette féminité un peu androgyne. Pour moi, Brigitte est la définition même de l'artiste intègre, sans compromis, qui se dévoue pour son art à travers sa vie de femme et de mère depuis toujours. Une passionnée qui défend l'art jusqu'au bout en l'incarnant de façon très authentique.»

Louis-Jean Cormier

Tournée Le treizième étage

«Quand j'ai commencé en solo, je me suis dit qu'un regard extérieur était nécessaire, parce que quand t'es tout seul, tu diriges une espèce de gros vaisseau spatial. J'ai fait appel à Brigitte parce qu'on s'était déjà connus à l'époque de Karkwa. Elle m'a beaucoup aidé à établir des liens entre les interventions parlées et les chansons qui les suivent, avec un vrai désir de connecter subtilement les idées. Je n'ai pas fait appel à elle pour le deuxième show - elle était occupée ailleurs de toute façon - et honnêtement, je le regrette un peu. Brigitte est indispensable!»

Renée Beaulieu

Réalisatrice, Les salopes ou le sucre naturel de la peau

«Une amie commune nous a mises en contact et je lui ai offert le rôle de Marie-Claire. À partir de là, je considérais que le personnage lui appartenait. Je voulais que Marie-Claire soit une belle femme qui ne charrie pas les stéréotypes de la "belle femme". Comme elle est aussi professeure à l'université, il fallait une comédienne immédiatement crédible intellectuellement à ce titre-là aussi, avec le train de vie, la vie de famille, bref, Brigitte a plongé et s'est investie totalement dans son personnage. Et j'ai plongé avec elle.»