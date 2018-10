Wolfe: par des jeunes, pour des jeunes

Des autodidactes

C'est un peu l'effet de groupe qui pousse cette bande d'amis à prendre des risques, explique Catherine Brunet, qui pratique ce métier depuis plus de 20 ans.

«Nous sommes des autodidactes pour la plupart: Xavier, Francis, mes amis comédiens. Toute ma gang, on essaie de créer: on écrit, on réalise, on tente des trucs. C'est le fait que nous soyons ensemble qui nous donne le courage de le faire», indique la comédienne Catherine Brunet.

Ludivine Reding n'était pas connue du public lorsqu'elle a tourné Wolfe, en février 2017, soit près d'un an avant le succès de Fugueuse. Le jour de la première médiatique, elle était touchée de voir l'aboutissement de ce long métrage conçu par son groupe d'amis.

«Nous sommes tous passionnés par ce métier. Et être connue? Bof. Je le dis souvent, je m'en foutais d'être connue. Par contre, être reconnue? Wow, c'est ça qui est beau. Moi, je voulais être reconnue pour ce que je fais, en touchant les gens», dit l'actrice.

Le passage à l'âge adulte

Wolfe s'intéresse au passage de l'adolescence à l'âge adulte. Et même si un des personnages met fin à ses jours, les artisans rencontrés sont unanimes: «Ce n'est pas un film sur le suicide.»

«Après le secondaire, on te demande de devenir adulte tellement rapidement. Et souvent, dans ta tête, tu penses que tu l'es. Puis, lorsqu'une situation arrive, tu réalises que tu as besoin de ton entourage et que tu es peut-être plus jeune que ce que tu penses. Je pense que c'est vraiment ça, le thème principal du film», dit Ludivine Reding, dont le frère Godefroy Reding joue un des rôles principaux.

D'après le réalisateur, les acteurs ont investi beaucoup d'eux-mêmes dans leurs personnages, ce que confirme Catherine Brunet, qui incarne le personnage aux idées suicidaires, Andy.

«Sa personnalité, c'est quelque chose qui est en dedans de moi. Elle a une rage, un trop-plein de fake, de méchanceté du monde... À un moment, elle dit: "J'ai beau me soûler, baiser et faire le party, je ne me sors pas de ma tête."»

«Je trouve qu'il y a quelque chose de très réel dans ce désir de s'étourdir avec les réseaux sociaux, l'alcool, la drogue, le fake, le glam... Pis en fin de compte, tout ça ne sert à rien. Quand tu te sens toute seule, tu es toute seule. Moi, c'est plus ça que j'ai vu dans le film: un cri à l'aide et une dénonciation de tout ça.»

Pour les 15-35

Le réalisateur a écrit cette histoire pour un public de 15 à 35 ans. Diffusé par le réseau TVA, qui est arrivé dans le projet après le tournage, Wolfe devrait être présenté dans une dizaine de salles du Québec.

D'après Antoine Pilon, une des vedettes chouchous des jeunes, ce film va «pogner». «C'est un film par des jeunes pour des jeunes... et on s'entend que des fois, ça paraît quand ce n'est pas le cas. C'est un poème rock'n'roll qui fait du bien. Avec une fin tellement belle», conclut-il.

______________________________________________________

Wolfe prend l'affiche le 26 octobre.