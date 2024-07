Jeanne Bellefeuille, Anne-Élisabeth Bossé et Geneviève Schmidt dans Nos belles-sœurs

En voyant Nos belles-sœurs, je me suis demandé si le film de René Richard Cyr allait réussir à attirer en salle un jeune public. Ceux qui étaient nés lorsque Michel Tremblay a écrit à 23 ans sa célèbre pièce seront pour la plupart conquis par cette flamboyante adaptation des Belles-sœurs. Mais ceux qui ont 23 ans se laisseront-ils convaincre ? Rien n’est moins sûr.

Et pourtant, comme le chantait Aznavour, le jeune public aurait intérêt à s’intéresser à ce film, ne serait-ce que pour s’initier, si ce n’est déjà fait, à une œuvre majeure de notre dramaturgie. René Richard Cyr a offert aux Belles-sœurs de Tremblay, pièce-phare témoignant d’une époque charnière de notre histoire, un nouveau souffle grâce au spectacle musical qu’il en a tiré en 2010, en collaboration avec Daniel Bélanger. Son premier film, qui ajoute davantage de contexte familial, est à l’avenant.

Derrière l’écrin chaleureux de couleurs saturées et de motifs fleuris, Nos belles-sœurs raconte le Québec souvent sombre et pénible de nos grands-mères (pour ceux qui comme moi sont au mitan de la vie et ont entendu leurs parents vouvoyer leur mère).

C’est un film qui s’intéresse à l’évolution de la condition féminine au Québec depuis 60 ans, aux sacrifices imposés aux Québécoises, sous le double joug de la religion et du patriarcat, ainsi qu’au chemin qu’il reste à parcourir.

René Richard Cyr a réussi à rendre captivant ce qui reste essentiellement un huis clos dans une cuisine, grâce à sa direction inspirée d’une distribution de haut vol. Geneviève Schmidt est remarquable dans le rôle de Germaine Lauzon, ménagère autodéclarée qui remporte ce fameux gros lot d’un million de timbres-primes et invite sa sœur, sa belle-sœur et ses amies à les coller dans des carnets. La comédienne insuffle à sa Germaine toutes les nuances que commande cette œuvre, à la croisée de la comédie musicale et du théâtre tragicomique, à la lisière de la caricature.

Nos belles-sœurs s’appuie sur des scènes fortes : celle où Rose Ouimet (Anne-Élisabeth Bossé), sœur de Germaine, quitte sur un coup de tête sa cuisine pendant que résonne le son des gifles de son mari (Guillaume Cyr) à ses enfants. Celle encore où elle raconte le viol conjugal qu’elle subit matin et soir depuis 20 ans.

Une salle de bain devient un confessionnal, les monologues de la pièce se transforment en numéros de chant, des saynètes oniriques hors de l’appartement de Germaine sont autant de prétextes à faire résonner le chœur des belles-sœurs. Le non-amateur de comédies musicales que je suis a été rassuré : il n’y a pas un excès de chansons. Cela dit, certains tableaux – on n’est jamais trop loin du théâtre – s’accordent mieux au récit que d’autres.

Je sais que si j’évoque devant mes fils l’expression « interludes musicaux », les chances qu’ils aillent voir Nos belles-sœurs au cinéma sont quasi nulles. C’est dommage. Ce film ne se contente pas de plaire aux nostalgiques ; c’est un récit universel sur les disparités de classes, l’envie, la jalousie, l’hypocrisie, l’avarice et bien d’autres choses encore.

C’est une œuvre qui condamne les dogmes et les faux-semblants, de la religion comme du capitalisme. Qui s’attaque au bonheur factice du consumérisme. Il peut certainement interpeller un jeune public adulte, critique de la consommation instantanée ou lassé de voir sur les réseaux sociaux des gens s’affichant en vidéo, déballant leurs nouveaux achats.

PHOTO FOURNIE PAR TVA FILMS Image tirée du film Nos belles-sœurs

Si elle en avait eu les moyens technologiques, Germaine Lauzon se serait sans doute adonnée au unboxing. Le rêve américain de la propriété matérielle est universel et intemporel. Avoir l’impression de s’extirper de sa misère, aspirer à une vie moins ardue est ce qui motive la plupart des électeurs, aujourd’hui comme en 1965. Les politiciens l’ont bien compris.

Nos belles-sœurs le film n’est évidemment pas aussi subversif en 2024 que l’était en 1968 Les belles-sœurs la pièce à sa création. Ce qui choquait à l’époque, ce joual qui arrivait enfin sur scène, fait aujourd’hui sourire. Parce que cette langue truculente fait partie du tissu de bien des familles québécoises. Elle évoque pour plusieurs, à commencer par ceux qui avaient l’âge du personnage de Linda Lauzon (amalgamé dans le film à celui de Lise Paquette), des souvenirs de jeunesse.

Nos belles-sœurs n’est pas un film réaliste, tant s’en faut, mais c’est une œuvre remplie de vérités sur ces femmes esclaves de leur condition de mère, d’épouse ou de « vieille fille ». Des-Neiges qui s’inquiète des « qu’en-dira-t-on ? » ou Pierrette qui a été jetée comme un vieux kleenex par son Johnny. C’est un hommage à la fois à un joyau de notre répertoire théâtral et aux Québécoises ; à leur histoire, à leur résilience, à leur émancipation.

Mononc’ Marc vous conseille d’y jeter un coup d’œil, les jeunes.